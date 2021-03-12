Игровой смартфон Black Shark 4 получит 120-Вт зарядку

В сети появилась очередная порция подробностей о геймерских смартфонах Black Shark 4 и Black Shark 4 Pro, которые будут представлены в ближайшее время. Утверждается, что стандартная модель станет самым доступным флагмана с поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт. Сейчас таким смартфоном является iQOO 7, цена которого составляет 585 долларов.

Что до Black Shark 4 и Black Shark 4 Pro, то им прочат восьмиядерные платформы Qualcomm Snapdragon 870 и Snapdragon 888, а также батарею ёмкостью 4500 мАч. Стандартная модель будет оснащена 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 144 Гц.