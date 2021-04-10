Игровой смартфон Nubia Red Magic 6 выходит в Европе

Компания Nubia начала принимать международные предзаказы на игровые смартфоны Red Magic 6 и Red Magic 6 Pro, которые уже продаются в Китае. Новинки появятся в продаже 15 апреля. Red Magic 6 с 12 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти оценен в 600 евро, а Red Magic 6 Pro с 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти – 700 евро.

Напомним, что оба смартфона оснастили платформой Snapdragon 888, 6,5-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 165 Гц, тройной тыльной камерой разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, оперативной памятью LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, активной системой охлаждения, поддержкой 5G, Wi-Fi 6, стереодинамиками и 3,5-мм разъемом.
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