Игровой смартфон Red Magic 3 доступен за $ 479

Игровой смартфон Red Magic 3 был представлен публике в Китае месяц назад и теперь становится доступным для широкой международной общественности.

У смартфона, по стартовой цене $ 479, есть активная система охлаждения с движущимся вентилятором внутри устройства, который достаточно громкий, чтобы слышать, когда вы решите включить его. Red Magic 3 также может регулировать скорость вращения вентилятора, чтобы обеспечить наилучшее сочетание охлаждения и шума вентилятора. Несмотря на активную систему вентиляторов, Red Magic 3 сохраняет степень защиты IP55 от пыли и влаги.

Устройство работает на Qualcomm Snapdragon 855 с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ дискового пространства, обеспечивая достаточную мощность даже для самых требовательных игр. Потребности камеры в телефоне обслуживаются одним 48-мегапиксельным задним датчиком Sony IMX 586 и 16-мегапиксельной фронтальной камерой.

Дисплей 90 Гц имеет соотношение сторон 19,5: 9 без прорезей и очень тонкие рамки сверху и снизу. Red Magic 3 также имеет RGB-подсветку, батарею емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 ВТ и порт USB 3.0 Type-C. Доступны две конфигурации памяти: 8 ГБ ОЗУ/128 ГБ для хранения за $ 479 и 12 ГБ ОЗУ/256 ГБ для хранения за $ 599. Телефон имеет металлический корпус и поставляется в черном, красном или камуфляжном цвете.