Игровой стул компании Vertagear

Новичок на рынке в области игровых стульев компания Vertagear выпустила модель с RGB подсветкой. Игровое кресло PL4500 RGB стоимость которого составляет 384 евро, доступен к сожалению не во всех регионах.

Кресло поставляется в хорошей упаковке. Для сборки потребуется около 15 минут. Основание состоит из алюминиевого сплава. Модель сконструирована надежно, использованы ролики Penta RS1. PL4500 RGB предоставляет и других цветов: синий, фиолетовый, красный и белый.

Игровое кресло PL4500 RGB может выдержать нагрузку до 117 кг. из дополнительных возможностей, регулировка высоты с газовым лифтом 4-го класса. Спинка регулируется под углом от 80 до 140 градусов. Подлокотники тоже регулируются.

Производитель использует ткань из искусственной кожи. К креслу прилагается подушка для шеи.