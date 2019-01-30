Инцидент на фабрике TSMC разрушает тысячи видеокарт NVIDIA

На одной из фабрик TSMC по производству чипов произошел инцидент, в результате которого повреждены не менее 10 000 16нм и 12нм пластин, которые NVIDIA использует для своих графических процессоров Pascal и Turing.

NVIDIA не одинока, и производители мобильных чипов, такие как Huawei и Mediatek, также используют эти пластины. Предстоящие 7-нм продукты AMD также использует затронутые процессы в своих чипах Xbox One X и PS4 Pro. Пластины были испорчены химическим веществом используемым в производстве.

Это не первый случай, когда TSMC сталкивается с проблемами на производстве. В прошлом году во время установки нового инструмента сразу несколько фабрик были заражены вирусом, что привело к остановкам производства и уничтожению пластин. Это стоило около $85 миллионов, однако урон от нового инцидента пока не определен. В случае, если объем загрязнения будет высоким, Nvidia может объявить о значительных задержках в поставках GPU, что приведет к взлету цен.