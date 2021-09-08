InfinityLab теперь и в России — новый бренд мобильных аксессуаров от HARMAN

Первыми продуктами, выпущенными под брендом InfinityLab станут сразу несколько категорий устройств: сетевые адаптеры для зарядки телефонов и ноутбуков InstantCharger, несколько моделей портативных аккумуляторов InstantGo с возможностью проводной или беспроводной зарядки, настольная док-станция InstantStation Wireless с поддержкой cтандарта Qi, портативный спикерфон и серия зарядных кабелей. Все аксессуары соответствуют максимальным требованиям безопасности и разработаны с использованием высококачественных электронных компонентов и передовых технологий быстрого восполнения запасов энергии на повышенном напряжении – Power Delivery. Нитрид галлия, применяемый в транзисторно-силовой части сетевых адаптеров InstantCharger, позволяет заметно уменьшить размеры зарядного устройства без потери эффективности и мощности.
Портативные аккумуляторы InstantGo с емкостью 10000 мАч отличаются друг от друга интегрированным кабелем USB-C или Lightning, и поддержкой беспроводной зарядки стандарта Qi. Компактные и легкие пауэрбэнки InstantGo укомплектованы встроенным кабелем на выбор, а также поддерживают зарядку сторонних устройств через встроенный порт USB-A. Подобрать аксессуар под свой стиль и образ будет не сложно, новинки представлены в трех цветовых решениях: черном, белом и синем.
Помимо зарядных устройств в линейке бренда представлен портативный спикерфон InfinityLab ClearCall с USB и Bluetooth, который также можно использовать в качестве пауэрбэнка. Новинка разработана специально для проведения конференций с кристально чистой передачей голоса и зарядкой на ходу. Устройство оснащено четырьмя направленными микрофонами с технологией шумоподавления и готово работать до 24 часов в режиме разговора.
Ко всем зарядным устройствам отличным дополнением станут зарядные кабели InstantConnect. Всего в линейке доступно 4 модели: USB-A – USB-C с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт, USB-A – Lightning, рассчитанный на 12 Вт, USB-C – USB-C с поддержкой Power Delivery на 100 Вт и 20-Ваттный USB-C – Lightning. Все кабели изготовлены с применением переработанных материалов и поставляются в экологичной биоразлагаемой упаковке. Каждый образец прошел испытания на прочность и гарантированно выдерживает до 35000 сгибаний.