InfinityLab теперь и в России — новый бренд мобильных аксессуаров от HARMAN

HARMAN, дочерняя компания Samsung Electronics, специализирующаяся на разработках технологий для автомобильного, потребительского и корпоративного рынков, представляет в России новый бренд аксессуаров питания для мобильных устройств InfinityLab. Широкий модельный ряд продуктов создан с учетом современных экологических требований и с заботой об окружающей среде: новинки на 90% состоят из переработанного пластика, а современные технологии и применение новейших материалов в электросхемах позволили получить максимальную энергоэффективность с минимальными потерями ресурса.

Первыми продуктами, выпущенными под брендом InfinityLab станут сразу несколько категорий устройств: сетевые адаптеры для зарядки телефонов и ноутбуков InstantCharger, несколько моделей портативных аккумуляторов InstantGo с возможностью проводной или беспроводной зарядки, настольная док-станция InstantStation Wireless с поддержкой cтандарта Qi, портативный спикерфон и серия зарядных кабелей. Все аксессуары соответствуют максимальным требованиям безопасности и разработаны с использованием высококачественных электронных компонентов и передовых технологий быстрого восполнения запасов энергии на повышенном напряжении – Power Delivery. Нитрид галлия, применяемый в транзисторно-силовой части сетевых адаптеров InstantCharger, позволяет заметно уменьшить размеры зарядного устройства без потери эффективности и мощности.

Портативные аккумуляторы InstantGo с емкостью 10000 мАч отличаются друг от друга интегрированным кабелем USB-C или Lightning, и поддержкой беспроводной зарядки стандарта Qi. Компактные и легкие пауэрбэнки InstantGo укомплектованы встроенным кабелем на выбор, а также поддерживают зарядку сторонних устройств через встроенный порт USB-A. Подобрать аксессуар под свой стиль и образ будет не сложно, новинки представлены в трех цветовых решениях: черном, белом и синем.

Помимо зарядных устройств в линейке бренда представлен портативный спикерфон InfinityLab ClearCall с USB и Bluetooth, который также можно использовать в качестве пауэрбэнка. Новинка разработана специально для проведения конференций с кристально чистой передачей голоса и зарядкой на ходу. Устройство оснащено четырьмя направленными микрофонами с технологией шумоподавления и готово работать до 24 часов в режиме разговора.

Ко всем зарядным устройствам отличным дополнением станут зарядные кабели InstantConnect. Всего в линейке доступно 4 модели: USB-A – USB-C с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт, USB-A – Lightning, рассчитанный на 12 Вт, USB-C – USB-C с поддержкой Power Delivery на 100 Вт и 20-Ваттный USB-C – Lightning. Все кабели изготовлены с применением переработанных материалов и поставляются в экологичной биоразлагаемой упаковке. Каждый образец прошел испытания на прочность и гарантированно выдерживает до 35000 сгибаний.

Рекомендуемые цены

InstantCharger 20W – 1 390 рублей

InstantCharger 30W – 1 890 рублей

InstantCharger 65W – 3 490 рублей

InstantCharger 100W – 5 990 рублей

InstantGo 10000 USB-C – 4 490 рублей

InstantGo 10000 Lightning – 4 990 рублей

InstantGo 10000 Wireless – 4 990 рублей

InstantStation Wireless – 4 990 рублей

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