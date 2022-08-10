Infinix NOTE 12 NFC G88 оценен в 19 тысяч рублей

Компания Infinix дала старт российским продажам смартфона NOTE 12 NFC G88, который оценен в 19 тысяч рублей. Новинка характеризуется 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 60 Гц, яркостью до 1000 кд/м2, частотой дискретизации касания 180 Гц и 100% охватом цветовой палитры DCI-PC, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, однокристальной системой Mediatek Helio G88, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки, двумя динамиками с поддержкой DTS, шестислойной графеновой системой охлаждения и 3,5-мм гнездом для наушников.