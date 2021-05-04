Infinix Note 10 Pro представят 13 мая

Китайская компания Infinix подтвердила, что 13 мая представит смартфон Infinix Note 10 Pro.

Смартфон Infinix Note 10 Pro будет доступен в двух цветных версиях: синий градиент и черный. Также новинка получит 6.9 дюймовый IPS дисплей с поддержкой частоты обновления изображения 90 Гц. За производительность будет отвечать процессор Helio G95 в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Питается новинка от аккумулятора ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. На задней панели телефона размещены несколько камер внутри прямоугольного модуля. По слухам, смартфон может иметь 64-мегапиксельную основную камеру на задней панели и 16-мегапиксельную селфи-камеру.