Infinix Note 10 Pro представят 13 мая

Китайская компания Infinix подтвердила, что 13 мая представит смартфон Infinix Note 10 Pro.

Смартфон Infinix Note 10 Pro будет доступен в двух цветных версиях: синий градиент и черный. Также новинка получит 6.9 дюймовый IPS дисплей с поддержкой частоты обновления изображения 90 Гц. За производительность будет отвечать процессор Helio G95 в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Питается новинка от аккумулятора ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. На задней панели телефона размещены несколько камер внутри прямоугольного модуля. По слухам, смартфон может иметь 64-мегапиксельную основную камеру на задней панели и 16-мегапиксельную селфи-камеру.
Комментарии и отзывы Infinix Note 10 Pro
Новости:
iQOO Neo 5 Active Edition обойдется в $310

В линейку смартфонов Vivo iQOO Neo 5 войдет новая модель – iQOO Neo 5 Active Edition. В отличие от станда...
Honor 50 Pro+ получит дисплей c разрешением 2K+

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Honor 50 Pro+, выход которого ожидается уже в след...
Huawei планирует установить Harmony OS на 100 млн устройств

Несмотря на то, что ситуация с операционной системой Android у Huawei немного улучшилась, производитель в...
50 дней до Евро 2020. Как в Санкт-Петербурге будет проходить чемпионат по футболу

Как многие знают, чемпионат Европы по футболу 2020 был перенесен на этот год. До его начала остается чуть...
Samsung Galaxy Z Fold 3 получит подэкранную камеру

Сетевые источники поделились подробностями о складном смартфоне Samsung Galaxy Z Fold 3, выход которого о...
Xiaomi подтвердила, что Mi 11 Lite получ...
Xiaomi подтвердила, что Mi 11 Lite получКитайская компания Xiaomi подтвердила, что новый смартфон компании Mi 11 Lite будет поставляться с новым ...
Samsung Galaxy Book Odyssey выпущен...
Samsung Galaxy Book Odyssey выпущенКомпания Samsung провела презентацию, на которой анонсировала новый ноутбук Galaxy Book Odyssey. ...
Новый ноутбук Lenovo - Xiaoxin Air 14 Pl...
Новый ноутбук Lenovo - Xiaoxin Air 14 PlКомпания Lenovo готовится анонсировать новый ноутбук на рынке - Lenovo Xiaoxin Air 14 Plus Ryzen Edition,...
Топовый смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra пока...
Топовый смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra пока В сети появилось видео с демонстрацией еще не представленного официально смартфона Xiaomi Mi 11 Ultra. ...
ASRock представила материнскую плату Z59...
ASRock представила материнскую плату Z59ASRock Z590 Phantom Gaming-ITX/TB4 - это первая mini-ITX плата компании с портами Thunderbolt 4. Плана по...
Вышел второй трейлер DOOM Eternal: The A...
Вышел второй трейлер DOOM Eternal: The AВышел второй трейлер к игре Doom Eternal: The Ancient Gods - Part Two. Заключительная часть выходит на ПК...
Смартфон с двумя экранами Microsoft Surf...
Смартфон с двумя экранами Microsoft SurfMicrosoft запускает складной смартфон с двумя экранами в Европе (Франция, Германия и Великобритания) и Ка...
Google будет создавать собственные проце...
Google будет создавать собственные процеВ последние годы все чаще крупные компании начинают работать над созданием собственных чипсетов — теперь,...
Prestigio ReVolt A6 и Revolt A8 зарядные...
Prestigio ReVolt A6 и Revolt A8 зарядныеPrestigio расширяет линейку зарядных устройств, представив док-станции ReVolt A6 и Revolt A8. Новинки поз...
Xiaomi Mi 11 обновили до стабильной верс...
Xiaomi Mi 11 обновили до стабильной версКомпания Xiaomi начала распространение стабильной версии фирменной оболочки MIUI 12.0.22 для новенького с...
Google Pixel 5a 5G слили в сеть...
Google Pixel 5a 5G слили в сетьВ слитой информации за прошлый месяц утверждалось, что Google анонсирует Pixel 5a 5G совсем скоро, 11 июн...
Лучший Wi-Fi модуль для ПК. TP-Link ARCH...
Лучший Wi-Fi модуль для ПК. TP-Link ARCHWi-Fi адаптеры – это универсальные устройства, позволяющие избавиться от лишних проводов и организовать с...
Обзор Oclean X Pro. Умная электрическая щетка с приложением для смартфонаОбзор Oclean X Pro. Умная электрическая щетка с приложением для смартфона
Обзор ACER Swift 5 SF514-55TA-574H. Ультрабук с Intel Core i5-1135G7 и антибактериальным покрытиемОбзор ACER Swift 5 SF514-55TA-574H. Ультрабук с Intel Core i5-1135G7 и антибактериальным покрытием
Обзор STARWIND SMO2004. Мини-печь с конвекциейОбзор STARWIND SMO2004. Мини-печь с конвекцией
Обзор realme C21 64GB. Долгоиграющий ультрабюджетник с NFCОбзор realme C21 64GB. Долгоиграющий ультрабюджетник с NFC
Обзор Cooler Master CK530 V2. Компактная механическая клавиатура с грамотной подсветкойОбзор Cooler Master CK530 V2. Компактная механическая клавиатура с грамотной подсветкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор

2006-2021 © MegaObzor