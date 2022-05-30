Infinix Note 12 VIP появился в продаже

Сетевые источники сообщают о старте продаж смартфона Infinix Note 12 VIP, который был представлен пару недель назад. Аппарат дебютировал в Индии, где за него просят 300 долларов. Напомним, что новинка характеризуется поддержкой 120-Вт проводной зарядки, 103 функциями защиты для безопасности смартфона, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновлением 120 Гц, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 13 Мп (сверхширик) и 2 Мп (замер глубины сцены), фронтальной камерой на 16 Мп, восьмиядерным процессором MediaTek Helio G96, вибромотором Dual X-Axis, девятислойной графеновой системой охлаждения, стереодинамиками, 3,5-мм разъемом для наушников, габаритами 163,5:76,7:7,9 мм и массой 198 г.