Infinix Note 30 5G получит кожаный задник

В сети появилась информация о смартфоне Infinix Note 30 5G, который еще не был представлен официально. По данным источника, аппарат оснастят «кожаной» задней панелью, многомодульной основной камерой с главным модулем на основе датчика изображения разрешением 108 Мп, 7-нанометровой 8-ядерной однокристальной системой MediaTek Dimensity 6020 c тактовой частотой до 2,2 ГГц, 6,78-дюймовым экраном, динамиками JBL и батареей ёмкостью 5000 мАч.

Ранее китайский производитель представил тонкий и недорогой ноутбук INBook X2 Slim, который оценен в 340 долларов за базовую версию с 2-ядерным процессором Intel Core i3-1154G4, 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ.