Infinix Note 8 и Note 8i запущены с Helio G80

Infinix представила смартфоны Infinix Note 8 и Note 8i. Цены на оба телефона еще не подтверждены.

Оба телефона оснащены дисплеями с высоким соотношением сторон экрана, игровым чипсетом, четырьмя камерами с разрешением до 64 мегапикселей и огромной батареей с поддержкой быстрой зарядки. Infinix Note 8 - имеет 6,95-дюймовый IPS дисплей с разрешением экрана 720 x 1640 пикселей. За производительность будет отвечать чипсет MediaTek Helio G80 в паре 6/8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.

В телефоне предустановлена ​​ОС Android 10 и последняя версия XOS 7.1. На задней стороне устройства есть система с четырьмя светодиодными вспышками и четырьмя камерами, которая включает в себя 64-мегапиксельную основную камеру с поддержкой автофокусировки, 2-мегапиксельный датчик глубины, 2-мегапиксельный макрообъектив и объектив AI. Фронтальная камера получила свою очередь 16 Мп.

Питается новинка от аккумулятора ёмкостью 5200 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. На боковой части корпуса разметили сканер отпечатков пальцев. Note 8 имеет другие функции, такие как поддержка двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS и 3,5-мм аудиоразъем. Смартфон получил три расцветки корпуса: Deepsea Lustre, Iceland Fantasy и Silver Diamond.

Infinix Note 8i получил 6,78-дюймовый HD + IPS LCD экран врезки отверстия. Он имеет 8-мегапиксельную переднюю камеру и 48-мегапиксельную основную камеру в конфигурации с четырьмя камерами. Остальные характеристики Note 8i идентичны Note 8. Цветовые варианты: Ice Diamond, Obsidian Black и Tranquil Blue.