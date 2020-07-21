Infinix Smart 4 Plus стоит 107 долларов

В последнее время многие пользователи активно жалуются на то, что все современные смартфоны плохо справляются с запуском игр или стоят слишком дорого при этом. Конечно, мы понимаем, что далеко не каждый пользователь способен купить себе крайне дорогой смартфон флагманского уровня, так как это очень дорого и не всегда разумно на самом деле. Теперь в релиз отправился смартфон Infinix Smart 4 Plus, который при цене в 107 долларов обладает приличным набором преимуществ вроде большого дисплея, достаточно приличной батареи в 6000 мАч, плюс отличного процессора и прочих бонусов. Это очень серьезное преимущество на самом деле, так как пользователь за разумные деньги получает крутой смартфон, готовый справиться со всеми задачами.