Infinix Zero 5G 2023 получил 120-Гц экран Компания Infinix пополнила ассортимент смартфонов моделью Zero 5G 2023, которая, среди прочего, получила однокристальную систему MediaTek Dimensity 1080. Новинку также оснастили 6,78-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, 8 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт, селфи-камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с главным датчиком изображения разрешением 50 Мп и двумя вспомогательными модулями, размерами 168,7:76,5:8,9 мм и массой 201 грамм. Цена смартфона пока не раскрывается, но предшественник Zero 5G стоил 400 долларов. Компания Infinix пополнила ассортимент смартфонов моделью Zero 5G 2023, которая, среди прочего, получила однокристальную систему MediaTek Dimensity 1080. Новинку также оснастили 6,78-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, 8 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт, селфи-камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с главным датчиком изображения разрешением 50 Мп и двумя вспомогательными модулями, размерами 168,7:76,5:8,9 мм и массой 201 грамм. Цена смартфона пока не раскрывается, но предшественник Zero 5G стоил 400 долларов. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Вчера 21:59 . Продукт - Infinix Zero 5G 2023

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