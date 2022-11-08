Infinix Zero 5G 2023 получил 120-Гц экран

Компания Infinix пополнила ассортимент смартфонов моделью Zero 5G 2023, которая, среди прочего, получила однокристальную систему MediaTek Dimensity 1080. Новинку также оснастили 6,78-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, 8 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт, селфи-камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с главным датчиком изображения разрешением 50 Мп и двумя вспомогательными модулями, размерами 168,7:76,5:8,9 мм и массой 201 грамм. Цена смартфона пока не раскрывается, но предшественник Zero 5G стоил 400 долларов.