Infinix Zero Ultra получил зарядку мощностью 180 Вт

Дело в том, что у Infinix Zero Ultra имеется поддержка зарядки до 180 Вт — это действительно внушительный показатель, который позволяет за 12 минут зарядить гаджет от 0% до 100%. Но при этом нагрузка на ячейки аккумулятора просто безумная, так что происходит естественная деградация батареи смартфона. И если вы будете в таком формате разряжать и заряжать свой гаджет год, то общая автономность устройства упадёт, пусть и не слишком сильно. Соответственно, приходится выбирать — очень быстрая зарядка или возможность пользоваться гаджетом без замены батареи два-три года. Но, безусловно, это отличный маркетинговый ход, так как пользователи любят быстрые зарядки и не хотят долго сидеть у розетки со своим смартфоном нового поколения.