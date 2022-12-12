Infinix Zero Ultra получил зарядку мощностью 180 Вт

В последнее время крупные производители смартфонов начали весьма активно работать в направлении скоростной зарядки своих смартфонов. Это неплохая возможность привлечь внимание аудитории, так как всем уже давно стало понятно, что производительностью потенциального покупателя не удивить. Кроме того, дисплеи у всех примерно одинаковые, камеры берутся у одних и тех же производителей, а значит, обойти конкурента действительно тяжело. И производитель Infinix Zero Ultra решил, что стоит сделать ставку именно на скорость зарядки, так как это отличная возможность выделиться на фоне других гаджетов. Правда, есть парочка моментов, которые стоит учитывать при покупке гаджета с такой быстрой технологией зарядки.

Дело в том, что у Infinix Zero Ultra имеется поддержка зарядки до 180 Вт — это действительно внушительный показатель, который позволяет за 12 минут зарядить гаджет от 0% до 100%. Но при этом нагрузка на ячейки аккумулятора просто безумная, так что происходит естественная деградация батареи смартфона. И если вы будете в таком формате разряжать и заряжать свой гаджет год, то общая автономность устройства упадёт, пусть и не слишком сильно. Соответственно, приходится выбирать — очень быстрая зарядка или возможность пользоваться гаджетом без замены батареи два-три года. Но, безусловно, это отличный маркетинговый ход, так как пользователи любят быстрые зарядки и не хотят долго сидеть у розетки со своим смартфоном нового поколения.
Oppo A1 Pro получит камеру на 108 Мп…
На текущий момент производительность мобильных процессоров буквально упёрлась в потолок — производители ч…
Tecno представила передовой чип Phantom X2…
В прошлом году компания Tecno официально анонсировала свой новый чип Phantom X, который отвечал за обрабо…
Инсайдеры слили характеристики нового смартфона TECNO…
Если вы следите за рынком современных смартфонов, то знаете, что практически никогда устройства не доходя…
Флагман Samsung Galaxy S23 показали на рендерах…
Авторитетный инсайдер Onleaks опубликовал качественные изображения флагманского смартфона Samsung Galaxy …
Moto X40 может стать самым дешевым смартфоном на Snapdragon …
Сразу после сегодняшней презентации однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 большинство произ…
Snapdragon 8 Gen 2 на 45% мощнее Exynos 2200…
Несколько недель назад был официально представлен процессор Snapdragon 8 Gen 2 от компании Qualcomm, кото…
Смартфон Oppo A77s получил 8 ГБ ОЗУ…
Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью A77s, которая пока представлена только в Тайланде.…
Обзор Cubot P60. Лучший смартфон до 10 тысяч рублей…
Недорогие смартфоны всегда ставят пользователя перед компромиссами, но вместе с развитием флагманских мод…
Обзор vivo V23. Смартфон с 50МП селфи камерой и фотохромной крышкойОбзор vivo V23. Смартфон с 50МП селфи камерой и фотохромной крышкой
Обзор itel A49. Смартфон для типовых задачОбзор itel A49. Смартфон для типовых задач
Обзор SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA (SM-S908B). Спорный флагман 2022Обзор SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA (SM-S908B). Спорный флагман 2022
Обзор TECNO Camon 18P 8/128 ГБ. Смартфон с экраном 120 Гц и быстрой зарядкойОбзор TECNO Camon 18P 8/128 ГБ. Смартфон с экраном 120 Гц и быстрой зарядкой
Обзор Cubot Pocket. Маленький смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Cubot Pocket. Маленький смартфон с бесконтактными платежами
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor