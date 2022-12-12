Infinix Zero Ultra получил зарядку мощностью 180 Вт

В последнее время крупные производители смартфонов начали весьма активно работать в направлении скоростной зарядки своих смартфонов. Это неплохая возможность привлечь внимание аудитории, так как всем уже давно стало понятно, что производительностью потенциального покупателя не удивить. Кроме того, дисплеи у всех примерно одинаковые, камеры берутся у одних и тех же производителей, а значит, обойти конкурента действительно тяжело. И производитель Infinix Zero Ultra решил, что стоит сделать ставку именно на скорость зарядки, так как это отличная возможность выделиться на фоне других гаджетов. Правда, есть парочка моментов, которые стоит учитывать при покупке гаджета с такой быстрой технологией зарядки.

Дело в том, что у Infinix Zero Ultra имеется поддержка зарядки до 180 Вт — это действительно внушительный показатель, который позволяет за 12 минут зарядить гаджет от 0% до 100%. Но при этом нагрузка на ячейки аккумулятора просто безумная, так что происходит естественная деградация батареи смартфона. И если вы будете в таком формате разряжать и заряжать свой гаджет год, то общая автономность устройства упадёт, пусть и не слишком сильно. Соответственно, приходится выбирать — очень быстрая зарядка или возможность пользоваться гаджетом без замены батареи два-три года. Но, безусловно, это отличный маркетинговый ход, так как пользователи любят быстрые зарядки и не хотят долго сидеть у розетки со своим смартфоном нового поколения.