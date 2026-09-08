Infinix выпустила очень доступный планшет Xpad 30 Pro

Компания Infinix представила на мировом рынке новый Android-планшет под названием Xpad 30 Pro. Устройство получило большой 11-дюймовый дисплей и производительный процессор MediaTek, но здесь стоит посмотреть на характеристики более подробно. Infinix Xpad 30 Pro оснащён LCD-экраном с разрешением 2.5K, частотой обновления до 90 Гц и максимальной яркостью 550 нит. Это довольно неплохой набор характеристик для относительно недорогого смартфона. За производительность отвечает 8-ядерный процессор Helio G200 Ultimate. Он работает в связке с оперативной памятью LPDDR4X объёмом до 8 ГБ и накопителем UFS 2.2 на 256 ГБ, для расширения памяти предусмотрен слот microSD с поддержкой карт объёмом до 2 ТБ.

Планшет также оснащён аккумулятором ёмкостью 8200 мАч и поддерживает проводную зарядку мощностью 18 Вт, плюс устройство работает под управлением Android 16 с оболочкой XOS 16.3. Основная камера Xpad 30 Pro имеет разрешение 8 Мп, ещё одна 8-мегапиксельная камера установлена на передней панели и предназначена для селфи и видеозвонков. Других камер у этого смартфона нет. Ещё новинка получила 4G, GPS, Wi-Fi, Bluetooth 5.3 и порт USB Type-C. Толщина корпуса при этом составляет 6,6 мм, а масса — 476 грамм. Но самое интересное — цена. Стоимость Infinix Xpad 30 Pro начинается с 200 долларов, в комплект поставки также входят стилус X Pencil 20 и клавиатура X KeyBoard 11. В этой ценовой категории устройству банально не с чем конкурировать, так как такого комплекта ни у кого больше нет.