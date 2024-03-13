Infinix выпустит смартфон на собственном чипе Cheetah X1

Представители компании Infinix подтвердили на прошлой неделе, что 18 марта компания официально запустит новую линейку смартфонов Note 40. Кроме того, компания подтвердила, что некоторые из новых моделей будут иметь специальный чип Cheetah X1, отвечающий за процесс зарядки устройства. Чип будет поддерживать функцию All-Round FastCharge 2.0 от Infinix, которая, как утверждается, позволяет достигать зарядки до 260 Вт по проводу и 110 Вт в случае с беспроводной зарядкой, что позволяет достаточно быстро зарядить устройство — у конкурентов ничего подобного пока что нет. Чип Infinix Cheetah X1 оптимизирует скорость зарядки для защиты здоровья батареи — будет обеспечиваться мониторинг состояния гаджета в реальном времени, благодаря чему система будет гарантировать оптимальный баланс скорости зарядки и уровня температуры. Теоретически, это позволит существенно продлить срок службы аккумуляторной батареи.

Новый процессор предоставит пользователю сразу восемь сценариев зарядки — для проводной, беспроводной, обратной проводной и обратной беспроводной зарядки. Пока что не совсем понятно как именно это будет работать, но звучит интересно. Видимо, производители поняли, что привлекать внимание пользователей просто мощным процессором уже не выходит, так что пришло время пробовать нечто новое, чего нет у конкурентов. И в каком-то смысле это действительно интересно, потому что продолжительность жизни батареи многим важнее мощности процессора.
Huawei разрабатывает складной смартфон Pocket S2…
Авторитетный информатор Digital Chat Station сообщает, что компания Huawei готовит к выходу компактный ск…
OnePlus 12R получит передовую систему охлаждения…
Осталось всего два дня До релиза смартфона OnePlus Ace 3 (или OnePlus 12R — это название предназначено дл…
Poco F6 Pro получит поддержку 120-Вт зарядки …
В базе данных регулятора NBTC обнаружились сведения о смартфоне Poco F6 Pro, который проходит под каталож…
HarmonyOS NEXT получит 5 тысяч нативных приложений…
На мероприятии по развитию экосистемы операционной системы HarmonyOS президент компании Huawei Device Clo…
Nothing Phone 2a получит новый процессор от MediaTek …
Известный достоверными утечками инсайдер Onleaks поделился качественными изображениями и подробностями о …
Samsung Galaxy M15 получит батарею на 6000 мАч…
Профильное издание SamMobile поделилось подробностями о бюджетном смартфоне Samsung Galaxy M15, который е…
Ulefone Power Armor 16S оценили в 130 долларов …
Компания Ulefone раскрыла стоимость смартфона Power Armor 16S, который появится в продаже на площадке Ali…
Глобальный Redmi Note 13 Pro 5G готов к выходу …
Компания Xiaomi официально объявила, что презентация глобальной версии смартфона Redmi Note 13 Pro 5G про…
Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27
Обзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 годаОбзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 года
Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2
Обзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраномОбзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраном
Доступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27sДоступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27s
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor