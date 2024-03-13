Infinix выпустит смартфон на собственном чипе Cheetah X1

Представители компании Infinix подтвердили на прошлой неделе, что 18 марта компания официально запустит новую линейку смартфонов Note 40. Кроме того, компания подтвердила, что некоторые из новых моделей будут иметь специальный чип Cheetah X1, отвечающий за процесс зарядки устройства. Чип будет поддерживать функцию All-Round FastCharge 2.0 от Infinix, которая, как утверждается, позволяет достигать зарядки до 260 Вт по проводу и 110 Вт в случае с беспроводной зарядкой, что позволяет достаточно быстро зарядить устройство — у конкурентов ничего подобного пока что нет. Чип Infinix Cheetah X1 оптимизирует скорость зарядки для защиты здоровья батареи — будет обеспечиваться мониторинг состояния гаджета в реальном времени, благодаря чему система будет гарантировать оптимальный баланс скорости зарядки и уровня температуры. Теоретически, это позволит существенно продлить срок службы аккумуляторной батареи.

Новый процессор предоставит пользователю сразу восемь сценариев зарядки — для проводной, беспроводной, обратной проводной и обратной беспроводной зарядки. Пока что не совсем понятно как именно это будет работать, но звучит интересно. Видимо, производители поняли, что привлекать внимание пользователей просто мощным процессором уже не выходит, так что пришло время пробовать нечто новое, чего нет у конкурентов. И в каком-то смысле это действительно интересно, потому что продолжительность жизни батареи многим важнее мощности процессора.