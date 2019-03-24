Информация о новом смартфоне от Xiaomi

За энергоснабжение отвечает батарея внушительной емкости 5500 мАч. Защита от проникновения воды и пыли выполнена по уровню IP67. Любителей музыки должно порадовать наличие аудио разъема на 3,5 мм.В центре верхней части дисплея находится вырез для фронтальной камеры. Селфи-модуль имеет диафрагму F/2.0 и солидное разрешение 24 МП. Лицевая камера получит несколько функций для улучшения фотографий, в том числе режим портрета со студийным освещением. Главная камера включает в себя три оптических сенсора на 20 МП, 16 МП и 8 МП. При этом она снабжена системой фазового автофокуса и функцией оптической стабилизации изображения.Дисплей новинки, созданный компанией Samsung по технологии AMOLED, обеспечивает разрешение 2340 х 1080 пикселей. Экран формата 19,5:9 имеет размер диагонали 6,8 дюйма. Соотношение площади панели и всей лицевой поверхности составляет 90,3%. Матрица защищена от повреждений закаленным стеклом Gorilla Glass 6, В поверхность дисплея интегрирован сканер отпечатков пальцев. Кроме того, благодаря новейшей технологии On-Screen Sound экран заменит разговорный динамик.Основой электронной схемы станет мобильный чипсет Qualcomm Snapdragon 675. Комплект памяти будет включать 6 ГБ/8 ГБ «оперативки» и встроенный модуль на 64 ГБ/128 ГБ/256 ГБ.О стоимости смартфона пока неизвестно.