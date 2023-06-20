Inno3D представила видеокарты со скрытым подключением питания

Компания Inno3D официально объявила о реализации новой и, видимо, модной функции Stealth Cable Management. Суть в том, что начиная с грядущих моделей RTX 4070, RTX 4060 Ti и RTX 4060 Twin X2 / OC White Edition пользователи обнаружат, что 8-контактный разъём питания смещён и теперь находится в центральной тыльной стороне видеокарты. Inno3D отмечает, что смещённые кабели и разъемы стали своеобразной тенденцией на недавней выставке Computex 2023, и компания считает, что это будет важной частью дизайна компонентов компьютера в будущем. Стоит напомнить, что обновлённая модель Gigabyte RTX 4090 WindForce v2 также получила смещённый разъём для кабелей на прошлой неделе — вероятно, крупные производители будут экспериментировать в этом направлении и в будущем.

В пресс-релизе о моделях видеокарт с новой системой управления кабелями Stealth Cable Management компания Inno3D указывает, что эта функция появится сначала у моделей видеокарт белого цвета. Вероятно, после этого производитель посмотрит на то, как пользователи отреагируют на данное нововведение, после чего уже будет приниматься решение о том, стоит ли дальше выпускать видеокарты с новым расположением разъёма питания. При этом стоит отметить, что процесс подключения кабеля питания будет не таким простым, как все привыкли. нужно будет демонтировать видеокарту из материнской платы, снять половину бэкплейта, подключить кабель, после чего надеть половину бэкплейта и вставить видеокарту.
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