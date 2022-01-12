Inno3D представила видеокарту GeForce RTX 3050 Twin X2 OC

Компания Inno3D представила видеокарты серии GeForce RTX 3050, это GeForce RTX 3050 TWIN X2 и GeForce RTX 3050 TWIN X2 OC (заводской разгон).

Видеокарты выполнены в минималистичном дизайне в серо-черной расцветке. Система охлаждения представлена большим радиатором на всю печатную плату, двумя 90 мм вентиляторами, металлической задней пластиной для предотвращения изгиба платы.

На борту видеокарты 8 ГБ видеопамяти GDDR6 с 128-битной шиной. Обе карты имеют только один 8-контакный разъем питания GPU. Рекомендуемый блок питания 450 Вт. Длина GeForce RTX 3050 Twin X2 составляет 240 мм. Видеоразъемы: порт HDMI 2.1 и 3 порта DisplayPort 1.4a.

Стоимость новинок компания Inno3D не раскрыла.