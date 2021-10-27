Innodisk выпускает сверхтемпературные модули DDR4 DRAM, выдерживающие от -40 ° C до 125 ° C

Innodisk выпустил первый в своем роде модуль Ultra Temperature DDR4 DRAM, который может работать от холодных -40 градусов по Цельсию до палящих 125 градусов по Цельсию температурах. Формат Ultra Temperature расширяет стандартную максимальную температуру промышленного класса. Эта серия предлагает дополнительные функции, открывает двери для новых промышленных применений и проходит несколько строгих тестов, подтверждающих ее устойчивость.

Серия Ultra Temperature предлагает высокоскоростную память DDR4-3200 и доступна в форматах SODIMM и ECC SODIMM с емкостью 16 ГБ и 32 ГБ. Кроме того, дополнительные возможности укрепляют память DRAM и обеспечивают максимальную отказоустойчивость в любой отрасли. Во-первых, прочный золотой палец размером 45 микрон обеспечивает более жесткое и надежное соединение, чем типичный золотой палец размером 30 микрон, который можно найти в большинстве DRAM промышленного класса. Также есть технология боковой заливки, которая защищает и укрепляет нежные паяные соединения от термических и механических нагрузок. Антисульфурация - это дополнительный защитный слой на уязвимых частях, защищающий их от коррозии сплава серебра, вызванной серой. Наконец, есть встроенный термодатчик, который точно измеряет и отслеживает температуру компонентов.
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