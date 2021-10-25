Инновационный фонарик RONY

Команда дизайнеров RONY из Польши создала фонарик нового типа, способный обеспечить до 1500 люмен света и до 40 часов освещения от одной зарядки. Способный проецировать свет на расстояние до 370 метров, фонарик имеет 6 различных режимов, позволяющих выбрать идеальное количество света для вашего приложения.

Использование RONY на велосипеде дает много преимуществ. Во-первых, передний светодиод такой же мощный, как мотоциклетная фара. Во-вторых, задний светодиодный индикатор создает световое пятно на всей территории, по которой вы движетесь. Ночью, находясь на дороге, вы будете полностью видимы для других транспортных средств. RONY стремится дать вам полный контроль, предоставляя вам шесть отдельных режимов, которые начинаются от минимального значения всего 20 люмен до максимального значения 1500 люмен. Простое касание переключает вас между режимами, что упрощает и ускоряет настройку

RONY можно зарядить любым источником энергии используя обычный USB-кабель из комплекта. Зарядка начинается автоматически после подключения. RONY оповещает, когда аккумулятор полностью заряжен, и автоматически прекращает зарядку, чтобы предотвратить перегрев и перезарядку аккумулятора. Абсолютно эргономичная форма, небольшой вес и отсутствие лишних деталей делают Rony самым удобным фонариком. Он не займет много места в вашем рюкзаке, кармане или сумочке.

Комментарии и отзывы RONY
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