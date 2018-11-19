Инновационный коврик Gazepad Pro

Gaze Lab выпустила инновационное устройство Gazepad Pro.

Gazepad Pro - это уникальный 2-дюймовый коврик для мыши со встроенной функцией беспроводной зарядки, 3 беспроводные системы зарядки катушек, позволяют контактно заряжать устройства Apple / Android.

GAZEPAD PRO использует универсальный USB-порт Type-C и включает дополнительный порт USB Type-C сбоку для удобства пользователей, использующих его по вертикали.

Материал GAZEPAD PRO состоит из гладкой кожи. Также были выпущены в 4 расцветках: черный, серый, коричневый, синий. Размер девайса составляет 360х220 мм.