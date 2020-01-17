Инсайдер показал Huawei P40 Pro c керамическим корпусом

Авторитетный инсайдер Эван Бласс, известный достоверными утечками, поделился рендерами флагманского смартфона Huawei P40 Pro. По словам источника, перед нами премиальная версия с керамическим корпусом, которая выйдет в двух расцветках. Отметим безрамочный дисплей с загнутыми кромками, врезанную в экран двойную камеру и основную камеру, которая состоит из пяти модулей. Судя по надписи, камеры, а точнее оптика, сможет похвастаться фокусными расстояниями 18-240 мм. Напомним, что официальный анонс камерофонов серии Huawei P40 запланирован на конец марта.