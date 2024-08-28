Инсайдер раскрыл дизайн Realme Narzo 70 Turbo 5G

Авторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре поделился пресс-изображениями смартфона Realme Narzo 70 Turbo 5G, который будет представлен уже в следующем месяце. Отметим плоские боковые рамки, двухцветную тыльную панель с квадратным блоком камеры из трех модулей и светодиодной вспышки, а также экран с вырезом под фронтальную камеру.

Напомним, что предоставленный в прошлом году Narzo 60 получил 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей с кадровой частотой 90 Гц, однокристальную систему MediaTek Dimensity 6020, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, 64-Мп тыльную камеру, батарею ёмкостью 5000 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 33 Вт.