Инсайдер раскрыл дизайн Realme Narzo 70 Turbo 5G

Авторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре поделился пресс-изображениями смартфона Realme Narzo 70 Turbo 5G, который будет представлен уже в следующем месяце. Отметим плоские боковые рамки, двухцветную тыльную панель с квадратным блоком камеры из трех модулей и светодиодной вспышки, а также экран с вырезом под фронтальную камеру.

Напомним, что предоставленный в прошлом году Narzo 60 получил 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей с кадровой частотой 90 Гц, однокристальную систему MediaTek Dimensity 6020, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, 64-Мп тыльную камеру, батарею ёмкостью 5000 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 33 Вт.

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