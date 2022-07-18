Инсайдер слил в сеть главную особенность iPhone 15

В ближайшие месяцы Apple объявит о новой серии iPhone 14 с множеством передовых дополнений. Тем не менее, никогда не рано начинать размышлять о том, как может выглядеть следующий iPhone. По словам известного аналитика, только iPhone 15 Pro Max получит новый объектив в формате перископа в 2023 году. Объектив перископа значительно поможет устройству увеличить оптический зум без изменения качества изображения. По словам аналитика Минг-Чи Куо, объектив перископа будет эксклюзивным для высококлассного 6,7-дюймового iPhone 15 Pro Max. Обратите внимание, что это не первый раз, когда мы слышим подробности о том, что объектив перископа является эксклюзивным для iPhone 15 Pro Max. Слух первоначально возник еще в 2020 году, предполагая, что объектив перископа будет доступен на iPhone 14 Pro Max. Недавние слухи утверждают, что новое аппаратное обеспечение камеры будет доступно только на моделях «Pro» iPhone 15.

Куо заявил в своем блоге на Medium, что 6,1-дюймовый iPhone 15 Pro будет оснащен телеобъективом, а более крупный 6,7-дюймовый вариант получит объектив перископа. Новая система позволит пользователям увеличивать масштаб, не делая размытых фотографий. Ожидается, что Largan и Genius станут двумя основными поставщиками линз перископа. Решение Apple разместить объектив перископа в будущих моделях iPhone не является новым подходом в отрасли. Samsung уже далеко впереди, так как его последний Galaxy S22 Ultra оснащен 10-кратным оптическим зумом и 100-кратным цифровым зумом. Теперь iPhone 15 Pro Max будет следовать той же тенденции, но 1/3-дюймовый сенсор будет иметь разрешение 12 МП с апертурой f/2,8 и 6-кратным оптическим зумом. После дебюта перископа в iPhone 15 Pro Max Куо также считает, что это будет доступно на обеих моделях iPhone 16 Pro в 2024 году.
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