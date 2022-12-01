Инсайдеры показали чип NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Некоторое время назад появилась информация о том, что NVIDIA планирует отправить в продажу свою новую видеокарту GeForce RTX 4070 Ti, а теперь якобы в сети появились фотографии графического чипа данной модели. И инсайдеры утверждают, что у видеокарты нового поколения будет урезанный на 25% чип по сравнению с оригинальным AD104, так что и производительность видеокарты, естественно, будет заметно ниже того, что пользователь бы получил от полного ядра. Пока что говорить о падении производительности, конечно, рано, так как видеокарта может получить другую шину, более быструю память или ещё какие-то бонусы, о которых мы пока что не знаем, но, в любом случае, это достаточно странное решение со стороны производителя. Ведь видеокарта будет слишком слабой.

Например, если на текущий момент GeForce RTX 4070 Ti примерно оценивают как конкурента RTX 3080, то у модели должна быть производительность хотя бы на 10% выше, но такого бонуса пользователь просто не получит. На деле окажется, что видеокарты практически равны по производительности, только GeForce RTX 4070 Ti будет дороже за счёт поддержки новых технологий и прочих интересных штук. Будут ли пользователи покупать видеокарту нового поколения, которая стоит дороже, если они могут купить видеокарту прошлого поколения с той же производительностью, но дешевле? Пока что ситуация показывает, что старые видеокарты продаются очень даже хорошо и отлично справляются с поставленными задачами в видеоиграх.