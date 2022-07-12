Инсайдеры слили в сеть новые материнские платы ASRock

ASRock недавно оказалась в затруднительном положении, когда в сети появился список будущих материнских плат серии AMD-600 (X670, B650E и B650), найденный изданием VideoCardz. Список материнских плат ASRock Intel H770 и Z790, подготовленных для совершенно новой серии Raptor Lake 13th Gen Core, просочился в сеть из неизвестного источника. Оказывается, не только Intel оказалась в центре внимания. Несколько производителей материнских плат выпускают материнские платы серии 600, чтобы они были готовы к работе с новыми процессорами AMD Raphael Ryzen 7000. AMD официально представила новейшую линейку материнских плат X670E, но кроме них, другие производители, в том числе и ASRock, не упоминали какие-либо конкретные модели устройств. Слитый же список материнских плат серии ASRock 600, предоставленный инсайдером, включает несколько моделей, показывая, что мы ожидаем Mini-ITX, Micro-ATX и материнскую плату, разработанную совместно с компанией NZXT.

На Computex 2022 мы сообщили, что материнские платы серии B650E предлагают больше слоев печатной платы, чтобы эффективно обеспечивать лучшую передачу сигналов благодаря жестким спецификациям протокола PCIE Gen5. Прямо сейчас официально анонсирован чипсет Extreme X670, добавляющий возможности поддержки графики PCIe Gen5. Предполагается, что чипсет B650E будет дороже, поскольку он поддерживает более новую совместимость с Gen5. Серия чипсетов EXTREME B650E действительно предлагает довольно большое преимущество, поскольку она рассчитана на будущее в течение нескольких лет. Отчеты также показывают, что материнские платы X670 и B650 будут поддерживать разгон как памяти, так и процессора. AMD не раскрыла подробностей о материнской плате X670 EXTREME и о том, какую пользу она принесет пользователям, желающим разогнать свою систему.