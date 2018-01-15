Insta360 Nano S - слишком бесполезный гаджет

Несмотря на то, что смартфоны в этом году научились снимать достаточно хорошо и вроде куда уже дальше лезть в эту отрасль, разработчики разных стартапов постоянно выдумывают что-то новое и интересное, дабы выкачать еще немного денег из пользователей, которые хотят чего-то нового и крутого. Например, вот показали новую камеру Insta360 Nano S, которая превратит ваш смартфон в панорамную камеру. С одной стороны - прикольно, снимает в 360 градусов, с другой - кому это надо? Вы часто горели желанием снять такую фотографию? А что, если я скажу вам, что стоимость такого гаджета составляет 240 долларов? Собственно, теперь понятно, почему продукт не пользуется спросом у покупателей, ведь гаджет и так мало кому интересен, а за 240 баксов - тем более. Так что, конечно, ждем новостей о ценнике для России.