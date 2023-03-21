Intel Arc A750 подешевела до 220 долларов

Некоторое время назад, когда компания Intel только заявила о своём желании выйти на рынок дискретной графики, многие пользователи были абсолютно уверены в том, что с первой попытки производитель не сможет реализовать нечто достойное и в конечном итоге придётся ждать года три-четыре, пока «команда синих» выйдет на уровень с конкурентами. Сегодня же на модель Intel Arc A750 упала цена до отметки в 220 долларов, что вывело видеокарту среднего класса на уровень с конкурентами от NVIDIA и AMD, при этом модель обладает достаточно внушительной производительностью, а значит, потенциальный покупатель точно не будет разочарован. Это очень важный момент, так как теперь мы можем уверенно заявить, что аналитики ошиблись — Intel смогла добиться успеха с первой попытки.

Данная видеокарта предоставляет потенциальному покупателю объём встроенной памяти в 8 гигабайт, при этом графический процессор обладает весьма неплохой тактовой частотой и проблему с драйверами компания тоже решила. Соответственно, это отличная видеокарта начального уровня при цене в 220 долларов, на которую у той же AMD или NVIDIA просто нет ответа — у крупных производителей цены на видеокарты выше, а значит, пользователь при выборе действительно доступной видеокарты легко отдаст предпочтение именно Intel Arc A750. К сожалению, до нас снижение цены ещё не дошло, но если подождать месяц, то можно будет увидеть, как цена на Intel Arc A750 в локальных магазинах сильно и быстро падает.