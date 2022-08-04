Intel Arc A750 показала отличные результаты в тестах…

Характеристики графической карты Intel Arc A750 Limited Edition включают урезанный графический процессор ACM-G10 с 448 EU, 3584 ALU и 12 ГБ памяти GDDR6, работающей на 192-битной шине со скоростью 16 Гбит/сек, и TGP около 200 Вт. Видеокарта питается от конфигурации разъемов 8+6, что означает максимальную мощность платы 300 Вт (150 Вт + 75 Вт от разъемов и мощность 75 Вт от интерфейса PCIe). Вполне вероятно, что Limited Edition может появиться как в вариантах A770, так и в вариантах A750. Он будет поставляться с тремя разъемами DisplayPort и одним соединением HDMI. Intel подтвердила, что видеокарта ARC Alchemist будет поддерживать новейшие интерфейсы DisplayPort 2.0 и HDMI 2.1. Ожидается, что обе видеокарты Intel Arc A750 и A750 будут запущены этим летом по цене от 300 до 350 долларов США.