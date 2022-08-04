Intel Arc A750 показала отличные результаты в тестах

Intel продемонстрировала свои графические карты Arc A750, основанные на архитектуре графического процессора Alchemist, в Control с разрешением 1440p. Судя по показателям производительности, похоже, что GPU Intel легко опережает конкурентов. Всего несколько дней назад мы видели демонстрацию функции Arc, запущенную на графической карте Intel Arc A750, и теперь компания дает нам более подробный обзор производительности в новом проекте. Последняя демонстрация, которую мы видели, была с той же картой, предлагающей более 100 кадров в секунду в Death Stranding при настройках 1440p, но новая демонстрация находится в режиме при высоких настройках 1440р с отключенной трассировкой лучей.

Характеристики графической карты Intel Arc A750 Limited Edition включают урезанный графический процессор ACM-G10 с 448 EU, 3584 ALU и 12 ГБ памяти GDDR6, работающей на 192-битной шине со скоростью 16 Гбит/сек, и TGP около 200 Вт. Видеокарта питается от конфигурации разъемов 8+6, что означает максимальную мощность платы 300 Вт (150 Вт + 75 Вт от разъемов и мощность 75 Вт от интерфейса PCIe). Вполне вероятно, что Limited Edition может появиться как в вариантах A770, так и в вариантах A750. Он будет поставляться с тремя разъемами DisplayPort и одним соединением HDMI. Intel подтвердила, что видеокарта ARC Alchemist будет поддерживать новейшие интерфейсы DisplayPort 2.0 и HDMI 2.1. Ожидается, что обе видеокарты Intel Arc A750 и A750 будут запущены этим летом по цене от 300 до 350 долларов США.
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