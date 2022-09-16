Intel Arc A770 разогнали до 2,7 ГГц

Некоторое время назад представители компании Intel официально показали слайды с характеристиками своих дискретных видеокарт, в том числе и топовой модели Intel Arc A770. Тогда пользователи высказали разочарованность тем, что тактовая частота графического процессора у флагманской видеокарты составляет всего 2100 МГц, что для такого решения с такой архитектурой достаточно низкий показатель. Но если вы уже успели огорчиться этим вопросом, то стоит успокоиться — производитель изначально поставляет графические чипы в стоке, то есть без разгона с завода, и пользователь вполне может разогнать видеокарту самостоятельно. Например, пользователь, который получил в доступ видеокарту Intel Arc A770, рассказал, что он легко смог поднять частоту графического ядра до отметки в 2700 МГц.

На этой частоте он спокойно поиграл в Hitman 3, при том без вылетов и проблем с графикой, а температура оставалась на уровне 80 градусов всё время работы видеокарты. Вероятно, может легко на этой модели поднять частоту и до 3000 МГц, что будет просто фантастическим результатом, но для этого нужно более продвинутое охлаждение. Возможно, если компании-партнёры смогут выпустить более дорогие версии с лучшим охлаждением, то можно будет без труда добиться прироста частоты в 50% — это просто безумие по меркам современного рынка. Для примера, даже 15-20% на видеокартах NVIDIA кажется невероятным достижением, а здесь потенциал для разгона просто огромный и на это стоит обратить внимание.
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