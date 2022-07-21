Intel Arc A770 ужасно показала себя в тестах производительности

Что касается производительности, мы должны ожидать, что Arc A770 окажется между NVIDIA RTX 3060 Ti и RTX 3070, учитывая, что Arc A750 на 17% быстрее, чем RTX 3060. Что касается производительности, как мы обсуждали ранее, Intel в первую очередь фокусируется на играх с DirectX 12 и Vulkan API, прежде чем перейти к более устаревшим играм с DX11 и более старыми версиями. Демонстрация производительности двух идентичных систем с процессором Intel Core i9-12900KS и графическим процессором Arc A770 показывает, что в DX11 видеокарта обеспечивает около 40 кадров в секунду, а в DX12 — 80 кадров в секунду, так что это двукратный скачок в последнем API. Но в целом производительность видеокарты пока что вызывает массу вопросов, особенно в новых проектах.