Intel Arc A770 ужасно показала себя в тестах производительности

Флагманская видеокарта Intel Arc A770 была показана в новом видео, опубликованном известным каналом Linus Tech Tips. Технический специалист продемонстрировал игровую производительность в различных играх с разрешением 1440p и ранний взгляд на возможности разгона графических процессоров Arc. Данная флагманская карта также имеет 16 ГБ памяти GDDR6 через 256-битный интерфейс шины. Питание графического процессора подается через 8+6-контактный разъем, максимальная мощность которого составляет 300 Вт, хотя фактическое значение TGP/TBP должно быть ниже, примерно в диапазоне 250 Вт. Демонстрация показала, что карта работает на мощности около 190 Вт, но это без разгона и длительной нагрузки, естественно.

Что касается производительности, мы должны ожидать, что Arc A770 окажется между NVIDIA RTX 3060 Ti и RTX 3070, учитывая, что Arc A750 на 17% быстрее, чем RTX 3060. Что касается производительности, как мы обсуждали ранее, Intel в первую очередь фокусируется на играх с DirectX 12 и Vulkan API, прежде чем перейти к более устаревшим играм с DX11 и более старыми версиями. Демонстрация производительности двух идентичных систем с процессором Intel Core i9-12900KS и графическим процессором Arc A770 показывает, что в DX11 видеокарта обеспечивает около 40 кадров в секунду, а в DX12 — 80 кадров в секунду, так что это двукратный скачок в последнем API. Но в целом производительность видеокарты пока что вызывает массу вопросов, особенно в новых проектах.
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