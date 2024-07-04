Intel готовит к релизу материнские платы на чипсете Z890

Сегодня появились интересные новости про чипсеты 800-й серии от компании Intel, которые раскрыли некоторые крайне важные детали. Например, стоит начать с топового чипсета Intel Z890, который появится во флагманских материнских платах в октябре текущего года, когда дебютирует линейка десктопных процессоров Arrow Lake-S. Материнские платы будут на этом чипсете будут оснащены в общей сложности 60 линиями HSIO (High Speed Input/Output), из которых 26 идут от процессора и 34 от PCH. При этом, согласно предыдущим отчётам, процессоры Intel Arrow Lake-S получат 24 линии PCIe (x16 Gen5, x4 Gen5 и x4 Gen4).

Сам же чипсет Z890 предложит до 48 линий PCIe с 2 портами USB4/TB4, 8 линиями, выделенными для DMI Gen4, 24 линиями PCIe 4.0, 8 линиями для SATA III, 14 портами USB2, 5 портами USB 3.2, 10 портами USB 3.2 и 10 портами USB 3.2. Примечательно, что серверный чипсет W880 очень похож на Z890, но данное направление имеет свои специфические тонкости вроде разгона памяти по XMP. У чипсета Z890, естественно, есть возможности разгона процессора и памяти, и это единственный чипсет в новой линейке, который поддерживает все доступные возможности разгона. У других чипсетов, которые будут более доступными, таких возможностей нет, но это было ожидаемо. Компания Intel продолжает давить на то, что разгон по шине или множителю должен быть реализован только на Z-чипсетах, тогда как на доступных моделях можно разгонять только оперативную память, да и то не всегда. Это немного огорчает.