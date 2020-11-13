Intel H3C XG310 графическая карта для серверных решений

Intel представила графическую карту H3C XG310 предназначенную для серверных решений.

Intel H3C XG310 оснащена четырьмя графическими процессорами на базе Xe LP, каждый из которых предлагает 8 ГБ LPDDR4 vRAM, что в совокупности дает общий объем видеопамяти 32 ГБ.

Графическую карту Intel H3C XG310 можно использовать в четырехпроцессорной конфигурации с четырьмя картами работающих вместе.

Один серверный графический процессор Intel H3C XG310 способен транслировать до 60 ресурсоемких игр для Android (или до 90 легких) со скоростью 720p при 30 кадрах в секунду. Связка из четырех графических карт H3C XG310 увеличивает это количество до 240 игр.

Серверный графический процессор Intel на базе Xe-LP уже поступил в продажу.
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