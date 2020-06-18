Intel Tiger Lake справляется с играми

Некоторое время назад на просторах интернета активно обсуждали новость о том, что компания Intel не только подготовила свои дискретные видеокарты к релизу, но и даже проводит какие-то тесты, чтобы проверить, насколько графика справляется с играми и прочими задачами. Оказалось, что дискретная видеокарта справляется с играми очень хорошо, так что проблем у пользователей не будет. Например, производитель проверил работу видеокарты Intel Tiger Lake на шутере Battlefield 5 и оказалось, что даже на высоких настройках графики видеокарта просто шикарно себя зарекомендовала. Остается лишь надеяться, что в ближайшем будущем компания будет делать упор на это направление, а мы получим еще одного серьезного конкурента на рынке видеокарт.