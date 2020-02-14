Intel Xe DG1 ужасно показала себя в тестах

Какое-то время назад на просторах интернета достаточно активно обсуждали тот факт, что компания Intel планирует продавать свои собственные дискретные видеокарты и что они могут стать реальным конкурентом для большинства производителей. Однако на самом деле новые видеокарты, а Intel их уже показала, весьма плохо справляются с конкурентами. Например, Intel Xe DG1 была протестирована специалистами в различных синтетических тестах и оказалось, что данная видеокарта проигрывает даже встроенной графике от компании AMD, не говоря уже о том, чтобы тягаться с дискретной графикой. Да, это младшая видеокарта в линейке, но она настолько плохо справляется с поставленными задачами, что веры в более мощные решения пока что просто нет.