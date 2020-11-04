Intel Xe-HP NEO протестировали в Geekbench

Примерно прошлым летом появились первые новости о том, что компания Intel планирует выпустить в свет свою новую дискретную видеокарту. Оказалось, что продукт уже находится в тестировании и, вероятно, скоро его либо официально анонсируют, либо производитель уже на финальном этапе. Дело в том, что результаты тестирования появились в базе самого популярного синтетического теста. Говорить о баллах пока что рано, так как, скорее всего, драйверы еще не совсем оптимизированы, да и это лишь бенчмарк, тогда как на деле все может быть куда более интересно. Ожидаем новостей по этому поводу от самого производителя — он же должен представить свою видеокарту и рассказать о ее особенностях аудитории. Пока что данных слишком мало для полной оценки.