Samsung заработала баснословные деньги на чипах памяти

Президент подразделения полупроводников Samsung заявил, что компания в этом году может заработать больше прибыли, чем за все предыдущие 40 лет работы в этом направлении. Samsung готовится опубликовать предварительные финансовые результаты за второй квартал 2026 года, и аналитики уже внимательно следят за заявлениями ключевых руководителей компании. По текущим оценкам аналитиков, годовая операционная прибыль Samsung может составить около 300 триллионов корейских вон или примерно 200 миллиардов долларов. Соответственно, прибыль Samsung в 2026 году может превысить совокупную прибыль, которую компания получила за все примерно 40 лет с момента выхода на рынок полупроводников. Более того, сейчас Samsung ведёт переговоры с клиентами по массовой DRAM-памяти с целью повышения цен до 20% от квартала к кварталу, что ещё повысит прибыль производителя.

Это происходит на фоне и без того агрессивного роста цен — в первом квартале 2026 года Samsung подняла цены на DRAM примерно на 90% относительно базового уровня четвёртого квартала 2025 года, а затем во втором квартале добавила ещё около 50–60%. По прогнозам, Samsung должна отчитаться об операционной прибыли в размере 84,5 триллиона корейских вон или около 55,1 миллиарда долларов за второй квартал 2026 года. Если эти ожидания подтвердятся, компания превзойдёт операционную прибыль NVIDIA за первый квартал 2026 года, которая составила 53,54 миллиарда долларов, и фактически станет самой прибыльной компанией в мире.
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