Intel готовит к релизу видеокарты Arc Battlemage Xe2

Сегодня компания Intel официально подтвердила, что её инженеры приступили к разработке следующего поколения графических процессоров Arc Battlemage Xe2 и Celestial Xe3, которые будут представлены в обозримом будущем и предложат потенциальным покупателям существенный прирост производительности. В ходе интервью с журналистами издания PCWorld представители компании Intel уверенно подтвердил, что следующее поколение графических процессоров Arc выйдет уже совсем скоро, так что, вероятно, можно предположить, что это произойдёт в 2024 году — откладывать на следующий год видеокарты нет смысла.

Представитель компании также указал на то, что следующее поколение графических процессоров Arc Battlemage Xe2 разрабатывается по плану, а 30% команды по программному обеспечению уже занимаются подготовкой начальной поддержки для дискретной и интегрированной линейки, которые будут поставляться с будущими графическими картами и встроенными графическими процессорами Arc. Первый образец кристалла уже даже произвели и сейчас он находится в лаборатории для теста перед дальнейшими этапами производства. Хотя сейчас нельзя много говорить о Battlemage, мы можем предполагать, что релиз состоится до следующей выставки CES 2025, возможно уже осенью текущего года. Остаётся лишь надеяться, что будущий продукт получит качественные драйверы, которые будут работать правильно с первого дня релиза, а не через несколько лет, как было до этого.