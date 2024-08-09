Intel готовит к релизу видеокарту серии Arc Battlemage

Недавно появилась информация о том, что компания Intel планирует запустить серию видеокарт следующего поколения Arc на базе архитектуры Xe2. Кодовое имя данной серии Battlemage, а релиз, если верить данным инсайдеров, должен состояться позже в этом году. Новая серия графических ускорителей продолжит развитие Intel в области дискретной графики после релиза Alchemist и предложит повышенную производительность, которая позволит конкурировать с лидерами рынка на равных. И, судя по слитым данным, компания Intel сейчас активно тестирует свои первые инженерные образцы видеокарт нового поколения перед релизом, что позволило энтузиастам получить массу информации о данной новинке.

Например, протестированный графический процессор оснащён 14 ядрами Xe2, которые работают на частотах 1500 МГц и 1800 МГц. Вероятно, это базовая и разогнанные тактовые частоты данного образца. То есть в штатном режиме видеокарта будет работать на частоте 1500 МГЦ, чего будет предостаточно для просмотра видео в интернете или просмотра фильмов в высоком разрешении, но для запуска видеоигр или работы с более тяжёлыми сценариями новинка Также видеокарта Intel Arc Battlemage указана с шестью каналами DRAM, что даёт 32 бита на канал или всего 192 бита на всю шину. Эта конфигурация поддерживает до 12 ГБ видеопамяти и, вероятно, использует стандартные модули памяти GDDR6 с тактовой частотой 19 Гбит/сек, что соответствует пиковой пропускной способности памяти в 456 ГБ/сек. Но пока что это только предположения.