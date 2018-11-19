Intel готовит новые видеокарты

Некоторое время назад в сети гуляла информация о том, что компания Intel вроде как планирует выйти на рынок пользовательских графических ускорителей. Это значит, что крупнейший в мире производитель процессоров начнет выпускать свои видеокарты для геймеров и обычных пользователей. Пока что это лишь начало пути, ведь компания только-только открыла центр разработки и теперь будет активно работать над тем, чтобы улучшить качество своего продукта и придумать что-то действительно крутое. Нам это даст возможность через года три получить не двух производителей чипов, а трех. Конкуренция для пользователя всегда играет на руку — вы получаете дешевле продукт, который будет лучше конкурента. Остается лишь надеяться, что новинка от Intel будет достойна длительного ожидания пользователей.