Intel начинает производство поддержку 5G для ноутбуков и мобильных ПК

Intel продемонстрирует свой первый 5G-совместимый 2-в-1 концептуальный модуль во время MWC в Барселоне, который будет установлен в процессоры Core i5 8-го поколения и первым модемом 5G, и ожидается, что на рынке он появится во второй половине 2019 года.Intel объявила о сотрудничестве с Dell, HP, Lenovo и Microsoft для установки 5G модуля к компьютерам под управлением Windows серийными модемами Intel® XMM ™ 8000. Intel ожидает, что первые высокопроизводительные ПК с 5G-интерфейсом появятся на рынке во второй половине 2019 года.