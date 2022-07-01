Intel обновила драйвера для видеокарт Arc A770M и Arc A550M

Intel выпустила совершенно новый графический драйвер для своих графических процессоров Arc, который ориентирован исключительно на повышение производительности синтетических тестов, а не игр. Intel официально сообщила нам, что драйверы графического процессора Intel Arc являются основной причиной задержки линейки. Плохая готовность программного обеспечения означает, что, хотя аппаратное обеспечение уже создано и готово к отправке потребителям, синей команде приходится откладывать или запускать линейку в отдельных регионах, чтобы избежать какой-либо серьезной негативной реакции со стороны плохой производительности и программной экосистемы. С учетом сказанного Intel выпустила совершенно новый драйвер Graphics Beta Driver 30.0.101.1743 для своей линейки графических процессоров Arc, в основном для высокопроизводительных мобильных графических процессоров Alchemist, включая Arc A770M и Arc A550M.

Добавление поддержки этих графических процессоров означает, что в ближайшие дни отдельные регионы, в основном Китай, получат ноутбуки и решения на базе этих графических процессоров. Помимо добавления поддержки указанных чипов, Intel также добавляет поддержку драйверов Game-On для нескольких игр, таких как Monster Hunter Rise: Sunbreak, F1 2022 и Arcadegeddon. Также есть интересная и новая функция, включенная в графический драйвер Arc, известная как «Расширенная оптимизация производительности», которую можно включить через панель управления Arc. Эта функция предназначена для повышения производительности в синтетических тестах, таких как 3DMark Time Spy и 3DMark Port Royal.
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