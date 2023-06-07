Intel представила видеокарту Arc Pro A60

Компания Intel сегодня анонсировала две совершенно новые видеокарты на архитектуре Arc Alchemist, предназначенные для рынка рабочих станций. Обе графические карты построены на базе однослотовой видеокарты Arc Pro A60 и мобильной версии Arc Pro A60M, плюс они являются самыми быстрыми рабочими решениями, которые предлагает Intel в плане дискретной графики, и они имеют больше памяти и больше ядер, чем ранее выпущенные Arc Pro A40 и A50. Arc Pro A60 оснащена 16 ядрами Xe, 256 исполнительными блоками (EU), 16 блоками аппаратного трассировки лучей (RT) и 256 матричными движками с 12 ГБ памяти GDDR6, работающей по 192-битной шине. Интересный момент заключается в том, что ранее только мобильная модель A730M предлагала 12 ГБ памяти — теперь есть альтернатива для настольных компьютеров.
Мобильная версия A60M имеет аналогичные характеристики, но памяти здесь меньше — её сократили с 12 ГБ до 8 ГБ, и работает она по 128-битной шине. Важно отметить, что потребление энергии для A60 составляет 130 Вт в пике, в то время как мобильная модель Pro A60M достигает пика в 95 Вт. Обе графические карты также получили обновление в количестве линий PCIe с 8 линий PCIe, присутствующих в предыдущих моделях Pro, до 16. Это связано с тем, что предыдущие решения Arc Pro использовали более компактный чип ACM-G11, который присутствует в Arc A380, вместо более мощного чипа ACM-G10, используемого в моделях Arc A770 и Arc A750. Довольно интересно было бы посмотреть на производительность в реальных сценариях.