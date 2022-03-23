Intel представляет новые спецификации блока питания ATX

Intel опубликовала самое значительное обновление отраслевых спецификаций блоков питания с момента представления первоначальных спецификаций ATX 2.0 в 2003 году. Обновленные спецификации ATX 3.0 раскрывают всю мощь и потенциал оборудования следующего поколения и будущих компонентов, созданных для таких технологий, как PCIe Gen 5.0. Intel также пересмотрела свою спецификацию ATX12VO, чтобы предоставить индустрии ПК обновленный план разработки блоков питания (PSU) и материнских плат, которые снижают энергопотребление в режиме ожидания, помогая клиентам снизить потребление электроэнергии.

Новый разъем 12VHPWR будет питать большинство, если не все, будущие карты расширения PCIe 5.0 для настольных ПК (например, видеокарты). Этот новый разъем обеспечивает до 600 Вт напрямую к любой надстройке/графической карте PCIe 5.0. Он также включает сигналы боковой полосы, которые позволяют блоку питания сообщать предел мощности, который он может обеспечить, для любой графической карты PCIe 5.0.

Новые рекомендации отражают ограничение мощности PCIe CEM Gen 5 для карт расширения PCIe 5.0, опубликованное в ноябре 2021 года. Обновленные спецификации включают новое регулирование выходного напряжения постоянного тока, которое будет необходимо для управления новыми требованиями к мощности.

ATX12VO 2.0 также добавляет функцию I_PSU% для настольных платформ, предоставляя инновацию Intel, ранее доступную на мобильных и серверных платформах. Эта функция обеспечивает преимущества для систем малого форм-фактора (SFF), которые не могут использовать блоки питания большей мощности. Это также обеспечивает экономию средств для производителей оригинального оборудования (OEM), поскольку они могут лучше выбирать блоки питания нужного размера в соответствии с системными требованиями.

Ключевые новые дополнения к спецификациям ATX 3.0 / ATX12VO 2.0 включают: