Intel представляет новые спецификации блока питания ATX

Intel опубликовала самое значительное обновление отраслевых спецификаций блоков питания с момента представления первоначальных спецификаций ATX 2.0 в 2003 году. Обновленные спецификации ATX 3.0 раскрывают всю мощь и потенциал оборудования следующего поколения и будущих компонентов, созданных для таких технологий, как PCIe Gen 5.0. Intel также пересмотрела свою спецификацию ATX12VO, чтобы предоставить индустрии ПК обновленный план разработки блоков питания (PSU) и материнских плат, которые снижают энергопотребление в режиме ожидания, помогая клиентам снизить потребление электроэнергии.

Ключевые новые дополнения к спецификациям ATX 3.0 / ATX12VO 2.0 включают:
  • Новый разъем 12VHPWR будет питать большинство, если не все, будущие карты расширения PCIe 5.0 для настольных ПК (например, видеокарты). Этот новый разъем обеспечивает до 600 Вт напрямую к любой надстройке/графической карте PCIe 5.0. Он также включает сигналы боковой полосы, которые позволяют блоку питания сообщать предел мощности, который он может обеспечить, для любой графической карты PCIe 5.0.
  • Новые рекомендации отражают ограничение мощности PCIe CEM Gen 5 для карт расширения PCIe 5.0, опубликованное в ноябре 2021 года. Обновленные спецификации включают новое регулирование выходного напряжения постоянного тока, которое будет необходимо для управления новыми требованиями к мощности.
  • ATX12VO 2.0 также добавляет функцию I_PSU% для настольных платформ, предоставляя инновацию Intel, ранее доступную на мобильных и серверных платформах. Эта функция обеспечивает преимущества для систем малого форм-фактора (SFF), которые не могут использовать блоки питания большей мощности. Это также обеспечивает экономию средств для производителей оригинального оборудования (OEM), поскольку они могут лучше выбирать блоки питания нужного размера в соответствии с системными требованиями.
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