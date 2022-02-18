Intel представляет видеокарту Arctic Sound-M для центров обработки данных на основе дизайна DG2 и кодировки AV1

Сегодня Intel анонсировала одну из первых дискретных графических карт ориентированных на данные, в линейке под кодовым названием Arctic Sound-M GPU. Arctic Sound-M, основанный на варианте графических процессоров Intel Xe DG2 Xe-HPG, является первым дизайном компании, предназначенным для центров обработки данных. Графический процессор DG2 имеет 512 исполнительных блоков (EU), которые получают пассивное охлаждение за счет радиатора Arctic Sound с одним слотом, предназначенного для корпусов центров обработки данных с внешним воздушным потоком.

Одним из наиболее важных преимуществ, которые рекламирует Intel, является поддержка аппаратного стандарта кодирования AV1. Эта функция позволяет карте увеличить пропускную способность на 30% и является основным отличием ориентированных на потребителя графических процессоров Arc Alchemist от самой себя. Карта питается от питания PCIe и 8-контактного разъема питания EPS. Арктический звук-М уже пробует избранных клиентов и станет доступен в середине 2022 года.