Intel представляет видеокарту Arctic Sound-M для центров обработки данных на основе дизайна DG2 и кодировки AV1

Сегодня Intel анонсировала одну из первых дискретных графических карт ориентированных на данные, в линейке под кодовым названием Arctic Sound-M GPU. Arctic Sound-M, основанный на варианте графических процессоров Intel Xe DG2 Xe-HPG, является первым дизайном компании, предназначенным для центров обработки данных. Графический процессор DG2 имеет 512 исполнительных блоков (EU), которые получают пассивное охлаждение за счет радиатора Arctic Sound с одним слотом, предназначенного для корпусов центров обработки данных с внешним воздушным потоком.

Одним из наиболее важных преимуществ, которые рекламирует Intel, является поддержка аппаратного стандарта кодирования AV1. Эта функция позволяет карте увеличить пропускную способность на 30% и является основным отличием ориентированных на потребителя графических процессоров Arc Alchemist от самой себя. Карта питается от питания PCIe и 8-контактного разъема питания EPS. Арктический звук-М уже пробует избранных клиентов и станет доступен в середине 2022 года.

Комментарии и отзывы Intel
NVIDIA откладывает выпуск RTX 3070 Ti 16 ГБ и RTX 3080 12 ГБ…
NVIDIA откладывает выпуск RTX 3070 Ti 16 ГБ и RTX 3080 12 ГБСогласно отчету, NVIDIA продвинула обновление среднего возраста своего семейства видеокарт "Ampere" серии…
GALAX представила видеокарту Intros GeForce RTX 2060 12 ГБ…
GALAX представила видеокарту Intros GeForce RTX 2060 12 ГБСегодня GALAX представила свою графическую карту GeForce RTX 2060 12 ГБ индивидуальной конструкции. …
Обзор GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC 8G (GV-N3050GAMING…
Обзор GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC 8G (GV-N3050GAMINGСудя по публичной информации от производителей игровых консолей и видеокарт, в 2022 году не стоит ожидать…
PowerColor запускает серию видеокарт Radeon RX 6500 XT…
PowerColor запускает серию видеокарт Radeon RX 6500 XTКорпорация TUL, ведущий инновационный производитель графических карт AMD с 1997 года, сегодня объявила о …
Представлена видеокарта Palit GeForce RTX 2060 Dual OC с 12 …
Представлена видеокарта Palit GeForce RTX 2060 Dual OC с 12 Компания Palit представила видеокарту GeForce RTX 2060 Dual OC с 12 ГБ видеопамяти. Она основана на архит…
Palit представила первую в истории видеокарту с изменяющимся…
Palit представила первую в истории видеокарту с изменяющимсяPalit, лидер в области производства видеокарт, сегодня представила GeForce RTX™ 3060 Ti ColorPOP на базе …
По слухам NVIDIA GeForce RTX 3080 12 ГБ Edition будет выпуще…
По слухам NVIDIA GeForce RTX 3080 12 ГБ Edition будет выпущеВо время основного доклада CES 2022 мы стали свидетелями того, как NVIDIA обновила семейство GeForce RTX …
ASUS представляет видеокарту GeForce RTX 2060 EVO 12GB DUAL…
ASUS представляет видеокарту GeForce RTX 2060 EVO 12GB DUALКомпания ASUS представила новую видеокарту GeForce RTX 2060 12 ГБ DUAL. Ранее в этом месяце NVIDIA выпуст…
Обзор INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OC 8GB (N306T2-08D6X-1190VA32D). Тесты видеокарты в Full HD и 4KОбзор INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OC 8GB (N306T2-08D6X-1190VA32D). Тесты видеокарты в Full HD и 4K
Обзор Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro 12GB (NED308T019KB-132AA). Детальный тест видеокартыОбзор Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro 12GB (NED308T019KB-132AA). Детальный тест видеокарты
Обзор Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE (GV-R66EAGLE-8GD). Тесты видеокарты в 1080p и 1440pОбзор Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE (GV-R66EAGLE-8GD). Тесты видеокарты в 1080p и 1440p
Обзор Palit GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP (NE6306T019P2-1041R). Видеокарта с изменяемым цветом корпусаОбзор Palit GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP (NE6306T019P2-1041R). Видеокарта с изменяемым цветом корпуса
Сборка ПК для игр Full HD. Июнь 2021 года. GIGABYTE GeForce GTX 1650 OC 4G (GV-N1650OC-4GD)Сборка ПК для игр Full HD. Июнь 2021 года. GIGABYTE GeForce GTX 1650 OC 4G (GV-N1650OC-4GD)
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor