Intel прекращает выпуск чипсета 300-ой серии

Intel объявила о прекращении выпуска чипсета 300-ой серии. Ранее было объявлено о прекращении производства процессоров Core 9-го поколения. Новая программа компании прекращения производства теперь относится еще и к чипсету 300-ой серии, а именно Z390, Z370, H370, B360, H310C, B365 и H310D для десктопных материнских плат, а также QMS380 для ноутбуков. Чипсеты Q370, QM370, HM370, CM246 и H310 установленных в встраиваемых системах, будут производиться по плану.

Данная программа началась с 4 января 2021 года, компания Intel продолжить принимать заказы 23 июля. Последняя отгрузка чипсетов произойдет 28 января 2022 года. На проходящей в данный момент цифровой выставке CES 2021 представят материнские платы серии 500, а также процессоры Rocket Lake-S.