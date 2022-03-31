Intel продемонстрировала видеокарту Arc для настольных ПК

После сегодняшней презентации графического процессора Arc для мобильных устройств Intel также продемонстрировала свою первую графическую карту Arc для настольных ПК в видео , которое дает нам первое представление о своей первой графической карте для настольных ПК с конца 1990-х годов. Хотя неясно, какую карту Intel демонстрирует в видео, поскольку на задней панели карты просто написано Intel ARC Limited Edition, ясно, что Intel выбрала более простой дизайн, чем те ранние концепции, которые компания демонстрировала пару лет назад. Основываясь на анимированном рендере, мы можем предположить, что это модель более высокого класса, поскольку она имеет восемь микросхем памяти, а также более сложную систему охлаждения с четырьмя тепловыми трубками.

Задняя часть карты закрыта, но неясно, функциональная ли это задняя крышка или просто для красоты. Карта также имеет три выхода DisplayPort и один выход HDMI. Однако на видео не видно каких-либо разъемов питания на карте, хотя маловероятно, что Intel удалось сделать видеокарту, не требующую внешнего питания, по крайней мере, не на основе что известно о грядущих графических процессорах Intel Arc. Видео заканчивается сообщением о том, что новые карты появятся летом 2022 года. Судя по видео, нам следует ожидать розничных карт под брендом Intel, хотя и в ограниченном количестве.