Intel продемонстрировали DDR4 Optane память

Давным-давно Intel уже указала на Optane память, и теперь они продемонстрировали модули на базе технологии 3D XPoint объемом 128, 256 и 512 ГБ.Эти планки устанавливаются в DDR4 слоты на серверах, обещая лучшую производительность благодаря «сложной» технологии 3D XPoint. Это энергонезависимая память, поэтому этот тип памяти хранит данные при выключении устройств (в то время как энергозависимая память не хранит данные). Энергонезависимая память обычно используется в твердотельных накопителях и USB-накопителях (NAND), тогда как энергозависимая память обычно используется в системных чипах памяти (DRAM).

Оптическая память Intel является энергонезависимой / сохраняет данные, в отличие от энергозависимых DRAM. Таким образом, нельзя полностью заменить DRAM, игнорируя их зависимость в ПК.В настоящее время потенциальные клиенты могут опробовать технологию, и первые клиенты получат модули в конце этого года. В 2019 году будут доступны модули постоянной памяти Intel Optane DC Persistent Memory.