Intel протестировала видеокарту Arc A580

Когда в прошлом году компания Intel представила свою линейку видеокарт для настольных компьютеров под названием Arc A-series, она объявила о четырёх моделях — Arc A770, Arc A750, Arc A580 и Arc A380. Однако по неизвестной причине Arc A580, основанная на слегка урезанном графическом процессоре ACM-G10, так и не появилась на рынке. Но вчера появилась информация о том, что видеокарту Arc A580 протестировали в бенчмарке GFXBench 5.0, а это значит, что видеокарта действительно существует. Результаты тестирования были загружены в базу данных бенчмарка и можно с уверенностью заявить, что это достаточно неплохое решение, хотя, конечно, результатам стоит доверять с натяжкой — всё же это мог быть инженерный образец с разгоном и улучшенным охлаждением.

Предполагаемая видеокарта Intel Arc A580 была протестирована в программе GFXBench 5.0 с использованием рендерера на базе Vulkan. Результаты выглядят странно в сравнении с Arc A770 от Intel, так как эта видеокарта, которую пока что не выпустили в релиз, значительно уступает флагману. Причиной этому может быть множество факторов — ужасные драйверы для нереализованного продукта, проблемы с аппаратным или программным обеспечением, или же результаты могут быть поддельными. Однако следует отметить, что по крайней мере эта видеокарта превосходит производительностью Intel Arc A380. Остаётся лишь надеяться, что производитель в итоге сделает более качественные драйвера и работать видеокарта будет лучше.
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